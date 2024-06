Sint Maarten Curaçao en Aruba sturen extra generatoren naar Sint Maarten Dick Drayer 03-06-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Curaçao en Aruba hebben toegezegd extra generatoren naar Sint Maarten te sturen om het eiland te helpen met de aanhoudende stroomuitval. Dit is besloten tijdens een noodvergadering van het Regionaal Platform Crisissamenwerking, bijeen geroepen door de Nederlandse Vertegenwoordiging in Philipsburg. De transportcoördinatie met de Koninklijke Marine is gisteravond gestart.

De energiecrisis op Sint Maarten duurt al een maand, met dagelijkse stroomuitval als gevolg. Gisteren escaleerde de situatie toen een brand in de hulpketel van een van de generators extra uitval veroorzaakte. Hierdoor vielen twee generatoren uit, naast een al eerder getroffen machine. “Dit heeft het elektriciteitsnet ernstig beïnvloed,” aldus waarnemend premier Veronica Jansen-Webster.

Momenteel zijn slechts zeven generatoren operationeel, waardoor er niet genoeg stroom kan worden geproduceerd. Daarom is GEBE genoodzaakt stroom te verdelen over het eiland, wat leidt tot tijdelijke en roterende stroomuitval in het Nederlandse deel van Sint Maarten.

Vice-premier Jansen-Webster roept de burgers op om gemeenschapszin en wederzijdse steun te tonen in deze tijden. Ze moedigt mensen met generatoren aan om middelen te delen met buren, vooral voor het bewaren van essentiële medicijnen en babybenodigdheden.

“We betreuren het ongemak en de moeilijkheden die deze crisis voor onze gemeenschap heeft veroorzaakt. We doen er alles aan om de volledige stroomvoorziening op ons eiland te herstellen. We zijn vastberaden en vol vertrouwen dat we deze uitdagingen samen zullen overwinnen,” voegde ze toe.