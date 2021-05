Curaçao en Nederland akkoord over tweede uitvoeringsagenda

19 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao en Nederland zijn akkoord met de tweede uitvoeringsagenda om het eiland uit de coronacrisis te halen. De afspraken zijn onderdeel van het landenpakket binnen COHO.

Wat nu is ondertekend zijn de concrete afspraken om weer een stap verder te gaan. Op deze manier is het overzichtelijk welke afspraken gelden voor het komende kwartaal. Eerder wilde de regering Rhuggenaath wachten met deze afspraak vanwege de verkiezingsuitslag, maar eind april is de uitvoeringsagenda toch ondertekend.