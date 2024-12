Economie Curaçao en Sint-Maarten kwetsbaar voor terugkeer Donald Trump Dick Drayer 19-12-2024 - 2 minuten leestijd

Strenger Amerikaans beleid richting Venezuela kan leiden tot verscherpte sancties en mogelijk meer illegale migratiestromen naar Curaçao​.

WILLEMSTAD – Met de terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten in 2025 worden aanzienlijke veranderingen in het Amerikaanse beleid verwacht. Curaçao en Sint-Maarten, die sterk afhankelijk zijn van handel en toerisme met de VS, kunnen deze veranderingen direct voelen. Dit blijkt uit een recente analyse van Nanette Vellekoop, onderzoeksanalyst en specialist bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS)​.

Beide eilanden importeren ongeveer de helft van hun goederen en diensten uit de Verenigde Staten. Voor Sint-Maarten gaat zelfs 64 procent van de export naar de VS​. Beschermende handelsmaatregelen, zoals hogere importtarieven op Chinese goederen, kunnen de Amerikaanse inflatie verhogen. Omdat de inflatie op Curaçao en Sint-Maarten historisch nauw samenhangt met die in de VS, zullen stijgende prijzen daar lokaal voelbaar zijn​.

Toerisme

Toerisme is cruciaal voor beide economieën. Hoewel tarieven niet direct van invloed zijn op toerisme, kan hogere inflatie in de VS ervoor zorgen dat de Federal Reserve de rente langer hoog houdt.

Hierdoor kan de Amerikaanse dollar sterker worden ten opzichte van de euro, waardoor Europese toeristen meer betalen voor een bezoek aan Curaçao en Sint-Maarten.

Tegelijkertijd kan hogere inflatie de koopkracht van Amerikaanse reizigers beperken, wat leidt tot minder toeristen uit de VS​.

Venezuela

Strenger Amerikaans beleid richting Venezuela kan leiden tot verscherpte sancties en mogelijk meer illegale migratiestromen naar Curaçao​. Daarnaast kan een terugdraaiing van klimaatinitiatieven de Caribische regio, die bijzonder kwetsbaar is voor klimaatverandering, op lange termijn negatief beïnvloeden​.

De Centrale Bank concludeert dat de verwachte beleidsveranderingen zowel kansen als risico’s bieden voor Curaçao en Sint Maarten. Ondanks mogelijke belastingverlagingen en lagere energiekosten in de VS blijven de uitdagingen rondom handel, inflatie en toerisme aanzienlijk​.

