Suriname Curaçao en Suriname ondertekenen nieuw belastingverdrag Dick Drayer 20-10-2024 - 1 minuten leestijd

ministers van Financiën van Curaçao en Suriname, Javier Silvania en Stanley Raghoebarsing | Foto: Keynews.sr

WILLEMSTAD – Curaçao en Suriname hebben een nieuw belastingverdrag ondertekend dat gericht is op het voorkomen van dubbele belastingheffing en het bevorderen van economische samenwerking tussen beide landen. Dit verdrag biedt duidelijke richtlijnen voor bedrijven en individuen die inkomsten genereren in zowel Curaçao als Suriname, en stimuleert investeringen door fiscale onzekerheden weg te nemen.

Het belastingverdrag voorziet in regels om te voorkomen dat dezelfde inkomsten in beide landen worden belast, wat leidt tot een gunstiger fiscaal klimaat voor ondernemers en investeerders. Daarnaast versterkt het verdrag de handelsrelaties tussen Curaçao en Suriname, en biedt het kansen voor verdere economische groei.

Met dit verdrag wordt de basis gelegd voor een intensievere samenwerking en meer vertrouwen tussen bedrijven die actief zijn in beide landen. Het is volgens het ministerie van Financiën een voorbeeld van hoe belastingverdragen een sleutelrol kunnen spelen in het stimuleren van economische groei door het wegnemen van belemmeringen voor handel en investeringen.

Ter introductie van het nieuwe belastingverdrag organiseert het Ministerie van Financiën van Curaçao op dinsdag 22 oktober een seminar in het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort. Tijdens dit evenement lichten experts en beleidsmakers de belangrijkste aspecten van het verdrag toe en leggen uit hoe het verdrag voordelen biedt voor zowel bedrijven als individuen. Het seminar is ook online te volgen via een livestream. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.

