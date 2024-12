Nieuws Curaçao Curaçao en Suriname samen voor certificering zorg en horeca Dick Drayer 17-12-2024 - 1 minuten leestijd

Curaçao en Suriname gaan samenwerken om de zorgsector en de horeca te versterken door middel van een certificering op basis van ervaring. De organisaties Impact Suriname en Edu Design Caribbean, beide erkende EVC-aanbieders, hebben daartoe een overeenkomst gesloten. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties, waarmee mensen met voldoende werkervaring zich kunnen laten certificeren zonder traditionele opleidingen.

In Curaçao is er een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel, terwijl er veel mensen zijn met ervaring in mantelzorg en ziekenzorg. Impact Suriname zal deze zorgverleners via assessments beoordelen en hen vervolgens door een certificeringstraject begeleiden. Dit moet helpen om het tekort aan zorgprofessionals op het eiland terug te dringen. De behaalde certificaten worden erkend in de regio en in Europa.

In Suriname richt Edu Design Caribbean zich op de horeca, waar gekwalificeerd personeel schaars is. Ook hier zullen werknemers met voldoende praktijkervaring via assessments en certificeringstrajecten hun vaardigheden officieel kunnen laten erkennen.

De samenwerking tussen de twee organisaties gaat in januari 2025 van start. Meer details over de officiële startdatum volgen nog. Na succesvolle afronding van het traject worden de ervaringscertificaten ingeschreven in het Nederlandse EVC-register en zijn ze ook in Europa geldig.

