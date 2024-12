Overheid Curaçao erkent rechterlijke uitspraken Suriname Dick Drayer 05-12-2024 - 1 minuten leestijd

Gerechtsgebouw in Paramaribo

WILLEMSTAD – De overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname over de wederzijdse erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken is vanaf vandaag van kracht in Curaçao. Deze regeling, die op 27 augustus 1976 in Den Haag werd ondertekend, regelt de juridische samenwerking tussen beide landen.

Met de inwerkingtreding worden civiele uitspraken en officiële documenten uit Suriname voortaan erkend en uitgevoerd in Curaçao, en vice versa. Dit betekent dat bijvoorbeeld vonnissen over alimentatie, voogdij of civiele schadeclaims rechtsgeldig zijn in beide landen.

De overeenkomst is bedoeld om juridische processen tussen Curaçao en Suriname te vergemakkelijken en burgers beter te beschermen in grensoverschrijdende civiele zaken.

