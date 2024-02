Curaçao Filmfestival viert tiende editie met lokale en internationale filmpracht

WILLEMSTAD – De tiende editie van het Curaçao International Film Festival belooft een bijzondere mijlpaal te worden voor filmfanaten op het eiland en daarbuiten. Van 10 tot en met 14 april wordt het festival gehouden, met een speciale nadruk op lokale en regionale filmproducties.

Dit jaar biedt het festival, na negen succesvolle edities en de CIFF Filmdagen van vorig jaar, wederom een platform aan zowel lokale als internationale filmpremières. De organisatie heeft aangekondigd dat er dit jaar extra ruimte wordt geboden aan films uit de regio, als erkenning voor de sterke ontwikkeling van de filmsector.

Op 15 maart krijgen liefhebbers alvast een voorproefje tijdens het Film Preview Event, waar de film ‘20.000 Especies de Abejas’ centraal staat. Deze film, over de ontdekkingen van een achtjarige en haar moeder gedurende een zomer vol bijenhouderij, heeft al 32 prijzen gewonnen en is 49 keer genomineerd.

Een ander hoogtepunt is de masterclass van de gerenommeerde Nederlandse filmregisseur Martin Koolhoven. Bekend van films als “Brimstone” en “Winter in Wartime”, zal Koolhoven zijn kennis en inzichten in de kunst van het filmmaken delen.

Daarnaast zorgt het Dennis Aalse Jeugdorkest voor een muzikale beleving door film scores live ten gehore te brengen tijdens het festival. De exacte tijden en data van deze optredens worden nog bekendgemaakt.