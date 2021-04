Curaçao gaat vaccinaties opschalen

Curaçao gaat massaal vaccineren. De regering van Curaçao zal het aantal vaccinaties opschalen naar 7000 tot 9000 prikken per dag. Dat is nu nog 1800 tot 2300.

De bedoeling is dat aan het einde van de maand april, iedereen zijn eerste vaccinatie tegen het coronavirus heeft gehad. Dat zegt demissionair minister van Gezondheid Zita Jesus Leito.

Er zijn op dit moment 20.457 mensen gevaccineerd met hun eerste Pfizer-prik. 7680 mensen hebben inmiddels ook al hun tweede vaccinatie ontvangen. 32.240 mensen hebben een afspraak gemaakt.

Mensen wordt gevraagd zich te registeren via bakuna.cw of via 9345. Daarbij is geduld nodig, want er is veel vraag naar een vaccinatie. Wachten voor een toegewezen plek, kan gebeuren. Vanaf vandaag kan iedereen zich registreren voor een vaccinatie. Een pfizer vaccinatie is gratis en niet verplicht.