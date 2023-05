Curaçao gaat wetgeving maken om op kenteken te kunnen bekeuren

WILLEMSTAD – Verkeersovertreders moeten via hun kenteken bekeurd kunnen worden. Op die manier kunnen in de toekomst overtreders bestraft worden op basis van camerabeelden langs de weg. Een schikkingsvoorstel van Justitie komt dan in de brievenbus.

De huidige wetgeving kent deze zogenaamde kentekenaansprakelijkheid niet, waardoor de politie een bestuurder fysiek staande moet houden om een bekeuring te geven. De camera’s die nu staan opgesteld langs de weg, zoals op de Helmin Wiels Boulevard worden niet gebruikt.

Verantwoordelijk minister Charles Cooper van Verkeer en Vervoer zegt dat een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van VVRP en Justitie bezig zijn met de voorbereiding om de wetgeving te voltooien en naar het parlement te sturen ter behandeling.

De wetswijziging heeft tot gevolg dat een schikkingsvoorstel naar de eigenaar van het voertuig gaat, ongeacht wie er op dat moment achter het stuur zat. Zodra een overtreding is begaan en dit is vastgelegd op camera, ontvangt de eigenaar van het voertuig een schikkingsvoorstel thuis.