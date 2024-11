Luchtvaart & Reizen Curaçao gastheer van CHICOS 2025 Dick Drayer 16-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao wordt in 2025 gastheer van de Caribbean Hotel Investment Conference & Operations Summit (CHICOS), een van de meest prestigieuze evenementen in de toeristische en investeringssector van het Caribisch gebied. Dit werd officieel aangekondigd tijdens CHICOS 2024, dat plaatsvindt in Barbados.

De keuze voor Curaçao wordt door de toeristenboard CTB gezien als een erkenning van de snelle groei en ontwikkeling van het eiland. Met een toename in toeristenaankomsten en een stijgend gemiddeld dagtarief heeft Curaçao zich in de regio gepositioneerd als ‘een veelbelovende bestemming’. Dit succes is volgens CTB te danken aan de inzet voor duurzame groei en innovatie in de toeristische sector.

Het organiseren van CHICOS 2025 biedt Curaçao niet alleen de kans om internationale leiders in toerisme en investeringen te verwelkomen, maar benadrukt ook de unieke kwaliteiten van het eiland. Van de ongerepte stranden en het rijke erfgoed tot de moderne infrastructuur, Curaçao combineert volgens CTB een natuurlijke schoonheid met economische potentie. De conferentie zal dienen als katalysator voor verdere groei, samenwerking en investeringsmogelijkheden, zo wordt beloofd. Duurzaamheid wordt een centraal thema tijdens CHICOS 2025. Het eiland wil met ecologische praktijken en verantwoord toerisme een voorbeeld stellen voor de regio en daarbuiten.

