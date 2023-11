Curaçao gastheer van de tweede editie van de ‘DCCA Flight to the Future’ Conferentie

WILLEMSTAD – Curaçao is de gastheer van de jaarlijkse conferentie van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports DCCA, die deze dagen plaatsvindt in het Curaçao Marriott Beach Resort. De tweede editie heeft als thema Internationaal Duurzaam Luchttransport.

De ‘Flight to the Future’-conferentie vervolgt de reis op het gebied van Internationaal Duurzaam Luchttransport. Zo was gisteren de overhandiging van het Joint Strategic Plan, een interessante presentatie over het testen van hybride luchtvaart in het Nederlands Caribisch gebied en een paneldiscussie met lokale luchtvaartmaatschappijen over connectiviteit en de toekomst.

Tijdens paneldiscussies waren er ook sceptische geluiden te horen vanuit de sector over duurzaamheid. Er komt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorlopig geen subsidie. Als er subsidie komt, is het voor vliegtuigen en vluchten vanuit Nederlands grondgebied in Europa. Bovendien heeft Nederland nog geen plan.

Daarnaast maken de luchtvaartmaatschappijen zich zorgen, omdat de luchthavens het gesprek nog niet zijn aangegaan met de airlines. Hans van de Velde, CEO van Winnair deed een oproep om dat wel te gaan doen. “Wij vliegen gedwongen met oude en of 2e-hands vliegtuigen. Niet omdat we het willen, maar omdat we de kosten laag moeten houden. We kunnen niet eens investeren in nieuwe vliegtuigen omdat dan de tarieven automatisch omhoog gaan. Hoe denken jullie dan dat we na 2030 of 2040 met splinternieuwe high-tech vliegtuigen gaan kunnen vliegen?”