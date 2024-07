Algemeen Curaçao gastheer wereldwijde vrijhandelszone conferentie Redactie 30-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao wordt in november het middelpunt van internationale handel en samenwerking. Van 13 tot 15 november vindt de 27ste Ibero-Amerikaanse Vrijhandelszone Conferentie plaats op het eiland. Dit evenement, dat leiders en visionairs uit meer dan dertig landen samenbrengt, markeert volgens betrokkenen een belangrijke mijlpaal in de regionale economische ontwikkeling.

De organisatie is in handen van AZFA en de Curaçao Industrial and International Trade Development Company, CURINDE. De conferentie, die plaatsvindt in het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, biedt een gevarieerd programma. Deelnemers kunnen presentaties en paneldiscussies bijwonen over de nieuwste trends, beste praktijken en geopolitieke ontwikkelingen.

Het evenement opent met keynote speeches van Mohamed Al Zarooni, voorzitter van de World Free Zones Organization, Claudia Pellerano, voorzitter van AZFA, en premier Gilmar Pisas.

Netwerkmogelijkheden

Naast het intensieve conferentieprogramma krijgen deelnemers de kans om de cultuur en gastvrijheid van Curaçao te ervaren. Dit evenement biedt bedrijven een uniek platform om hun aanbod te presenteren en dialogen aan te gaan met sectorgenoten, wat kan bijdragen aan duurzame economische groei.

AZFA, een non-profitorganisatie, bevordert wetgeving voor vrijhandelszones in Ibero-Amerika en werkt samen met zowel de publieke als de private sector. CURINDE beheert lokaal twee economische zones en drie industrieparken en speelt een cruciale rol in het economische landschap van Curaçao.

