Overheid Curaçao geeft stranden nieuw beheer en verbeterde voorzieningen
25-11-2024

WILLEMSTAD – De publieke stranden van Curaçao krijgen nieuw beheer en verbeterde voorzieningen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur neemt voortaan de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud en legt basisvoorzieningen aan zoals toiletten, parkeergelegenheden en kiosken. Dit besluit is vastgelegd in een samenwerkingsprotocol dat eind 2023 werd ondertekend.

Premier Gilmar‘Pik’ Pisas erkent dat in het traject om Lagun en Jeremi te upgraden, hij verkeerd handelde door de bevolking én stakeholders niet bij deze verbeterplannen te betrekken. Pisas hield donderdag in de Staten een presentatie over die verbeterplannen en het strandenbeleid, tijdens een vragenuur in de Staten, dat door PAR-Statenlid Stefan Croes was aangevraagd.

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas benadrukte in de Staten dat de nieuwe aanpak moet zorgen voor beter georganiseerde stranden die toegankelijk blijven voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Het protocol moet ook bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stranden, met behoud van hun unieke karakter.

Tijdens de presentatie erkende de premier ook dat eerdere beleidsplannen niet volledig zijn uitgevoerd. Hij gaf aan dat het publiek en belanghebbenden in het verleden onvoldoende betrokken waren bij beslissingen, maar beloofde meer inspraak bij toekomstige ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Pisas zegt zich te richten op een duurzame ontwikkeling van de stranden, waarbij een balans wordt gezocht tussen behoud van het authentieke karakter en modernisering. Pisas schetste drie standpunten in de samenleving: een deel van de bevolking wil helemaal geen veranderingen, een andere groep staat open voor minimale aanpassingen, en een derde groep pleit voor volledige modernisering om de stranden aantrekkelijker te maken voor toeristen.

De plannen omvatten maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan verbeterde afwatering, behoud van vegetatie om kusterosie tegen te gaan en het bouwen van duurzame structuren die bestand zijn tegen zware stormen. Ook wordt gewerkt aan het behoud van de zogenaamde pocket beaches, kleine stranden met unieke ecologische en landschappelijke waarde.

Toegankelijkheid

Met het nieuwe beleid blijft het karakter van publieke stranden, volgens Pisas gewaarborgd, inclusief gratis toegang voor alle inwoners en toeristen. De overheid wil de druk op populaire stranden zoals Grote Knip verminderen door onderbenutte stranden, zoals Playa Jeremi en Boka Simon, aantrekkelijker te maken. Dit moet niet alleen zorgen voor een betere spreiding van bezoekers, maar ook bijdragen aan de lokale economie.

Premier Pisas sloot af met de belofte dat stakeholders en de bevolking voortaan actief worden betrokken bij de plannen. “Onze stranden moeten een iconisch product worden, geschikt voor toerisme en tegelijk toegankelijk blijven voor de lokale gemeenschap.”

