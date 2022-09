Curaçao gepromoot als golfbestemming in Duitsland

WILLEMSTAD – Meer dan 140 golfprofessionals en amateurspelers in Duitsland namen deel aan twee evenementen waarbij Curaçao als golfbestemming werd gepresenteerd. De Curaçao Tourist Board CTB is sponsor van de twee prestigieuze golftoernooien in Duitsland.

Dit jaar is Curaçao de officiële bestemmingspartner van de Professional Golf Association of Bavaria, en sponsorpartner van Race to Curaçao. Dit is een toernooireeks van negen golfevenementen in Beieren, die zal resulteren in het eindtoernooi, de Blue Bay International ProAm, dat op 13-20 november hier op Curaçao plaatsvindt.

Christoph Günther van PGA Bavaria is enthousiast over het komende toernooi op Curaçao: “De Blue Bay International ProAm is al geruime tijd in onze gedachten, omdat we de Curaçao Masters in een ProAm-formaat speelden, maar het evenement stierf verschillende jaren geleden in schoonheid. We zijn enorm blij om professionele golf terug te brengen naar dit prachtige eiland in de Caraïben, en geloven dat we hiermee Curaçao kunnen ondersteunen om uit te groeien tot een internationale golfbestemming.”