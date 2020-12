Curaçao getroffen door reeks ‘black-outs’

49 Gedeeld

Willemstad – Curaçao is deze week getroffen door een ongekende reeks stroomstoringen. Voor de derde keer in de afgelopen zes dagen viel de stroom zaterdag aan het begin van de avond (lokale tijd) op het hele eiland uit. Maandag was de stroom overdag acht uur lang weg, donderdag een uur of vier. Zondagmorgen lijkt het probleem nog niet te zijn opgelost. Bovendien viel vrijdag de stroom voor vele uren uit op een deel van het eiland.

Behalve tot veel ongemak hebben de stroomstoringen ook een negatieve invloed op de economie van het eiland die door de coronapandemie al erg is geraakt. Economieminister Steven Martina noemde de situatie al na de tweede grote uitval “niet normaal en niet goed voor het eiland”. Hij eist een snel en grondig onderzoek.

Electriciteitsbedrijf Aqualectra zit met de handen in het haar omdat het keer op keer wordt overvallen door stroomuitval vanwege niet werkende machines. Directeur Darick Jonis noemde de coronapandemie een indirecte oorzaak. Omdat veel technici ziek thuis zitten worden sommige installaties uit voorzorg uitgezet. Bij het opnieuw opstarten van de machines afgelopen maandagochtend viel volgens hem het hele systeem uit. Volgen Jonis is het moeilijk een directe oorzaak voor de vele stroomstoringen te geven en is er sprake van een samenloop van ongelukkige factoren.

In november 2019 en februari dit jaar waren er ook stroomstoringen waarbij het hele eiland zonder elektriciteit zat.

