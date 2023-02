Curaçao goed voor 100 miljoen kijkers op de Super Bowl 

WILLEMSTAD – Sandals Resorts International heeft afgelopen zondag haar nieuwste project op Curaçao lieten zien tijdens de Super Bowl op Fox Television. De 15 seconden durende spot richtte zich op Sandals en Beaches ‘Winter Blues’-verkoop.

Dat is een promotie die toekomstige gasten aanmoedigt om weg te komen van de kou in de Verenigde Staten en naar de Caribische eilanden te gaan, waar het klimaat warm is.

Het laten zien van het Caribisch gebied tijdens een van de meest bekeken evenementen ter wereld is volgens het concern enorm belangrijk. “Niet alleen voor onze prestaties van de afgelopen veertig veertig jaar, maar het geeft ook de richting aan de visie die we blijven volgen”, zegt Gebhard Rainer, CEO van Sandals Resorts.

De Super Bowl LVII-wedstrijd was tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles en de Chiefs wonnen de wedstrijd en de trofee voor de tweede keer in de laatste drie jaar. Naar schatting meer dan 100 miljoen mensen keken.

“We kozen voor Sandals Royal Curaçao, niet alleen omdat het het nieuwste resort is, maar ook omdat het het beste vertegenwoordigt wat Sandals Resorts te bieden heeft binnen de hele keten”, aldus Rainer.

All-inclusive

Sandals Royal Curaçao bevindt zich op het privéterrein van Santa Barbara en heeft 351 kamers all-inclusive.

Het resort opende in juni vorig jaar en vertegenwoordigt het supermerk van Jamaica, als eerste resort op een eiland in het Caribisch gebied dat geen Engels spreekt.

Sandals is van plan om zijn uitbreiding en verbetering in de komende maanden voort te zetten bij Sandals Dunn’s River in mei en renovaties bij Beaches Negril en Sandals Halcyon, die gepland staan aan het einde van het jaar.