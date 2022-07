WILLEMSTAD – Curaçao haalt meer belastinggeld binnen dan het begroot had in het eerste kwartaal van dit jaar. De minister van Financiën had gedacht 409 miljoen gulden binnen te halen, maar in werkelijkheid was dat 451 miljoen gulden. Een plus van 42 miljoen. Dat schrijft het College financieel toezicht in reactie op de eerste uitvoertingsrapportage van dit jaar.

De meeropbrengst zit hem volgens het College vooral in de omzetbelasting, de winstbelasting en de onroerendezaakbelasting. Maar ook de hogere economische groei en inflatie droeg eraan bij.

Curaçao heeft in de gewijzigde ontwerpbegroting de belastingraming voor 2022 naar boven bijgesteld met 50 miljoen gulden en is van plan de raming te actualiseren op basis van de uitkomsten van de consultatie van het Internationaal Monetair Fonds. Daarna pas volgt aanbieding aan het parlement. Dat laatste moet sneller, vindt het College.

Tegelijkertijd geeft Curaçao minder geld uit dan begroot. In het eerste kwartaal was de overheid van plan om 359 miljoen gulden uit te geven, maar dat is 10 miljoen minder geworden: 349 miljoen gulden.

Er werd vooral minder geld uitgegeven op de post goederen en diensten en er werd minder afgeschreven. Of dat gebeurd is omdat de uitgaven daadwerkelijk zijn gedaald, goedkoper zijn geworden of dat er sprake is van een vertraging van betalingen, kan het College niet vaststellen.

Mogelijk dat dat laatste het geval is, het College uitte eerder zijn zorgen over de kwaliteit van het verplichtingenbeheer en wil bij de volgende rapportage een motivatie krijgen van de minister van Financiën over het hoe en waarom van de onderbesteding op goederen en diensten.

Meerjarig

Het is volgens het College van groot belang dat Curaçao zijn lasten dit jaar ook meerjarig beheerst. De begroting kent immers diverse risico’s die bij onvoldoende beheersing het tekort dit jaar kunnen vergroten, en het begrote overschot in 2023 teniet kunnen doen.

Zo wees het College eerder op een mogelijke overschatting voor 2022 van de baten uit de in te voeren vergunningenfee voor kansspelaanbieders en op onvoldoende effectiviteit van de maatregelen die tekorten in het schommelfonds moeten voorkomen.

Ook wees het Cft op het uitblijven van maatregelen die de kosten voor zorg en sociale zekerheid van het land doen afnemen en op de overschrijding die bij de post overwerk dreigt.