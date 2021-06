Curaçao heeft aan 1-0 genoeg om door te gaan

Foto – Federashon Futbol Korsou

WILLEMSTAD – Curaçao heeft afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd tegen Panama in de WK-kwalificatie met 2-1 verloren. Pas vlak voor tijd scoorde Curaçao tegen. Een belangrijk doelpunt van Rangelo Janga in de 86e minuut, want die telt dubbel mocht Curaçao morgen de nul houden.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finaleronde van de WK-kwalificatie voor Qatar. In die poule wachten grote landen als de Verenigde Staten, Costa Rica en Mexico.

