Algemeen Curaçao heeft er 151 nieuwe landgenoten bij Dick Drayer 23-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft er 151 nieuwe landgenoten bij. Tijdens drie aparte naturalisatieceremonies in het paleis van de Gouverneur legden zij de verklaring van verbondenheid ten overstaan van gouverneur Lucille Wout-George af. Het afleggen van de verklaring van verbondenheid is een voorwaarde voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Die luidt: “Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen”. Gevolgd door: “dat verklaar en beloof ik”.

Het besluit om Nederlander te worden, wordt schriftelijk in ontvangst genomen. Dat is een brief van de overheid waarin staat dat je Nederlander bent geworden. De kosten voor naturalisatie bedragen: voor één persoon 1839,- gulden, voor een echtpaar 2348,- gulden en voor elk mee te naturaliseren kind 272,- gulden.

Nederlander

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte een van je ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een optie en een naturalisatie procedure.

Buitenlanders die Nederlander willen worden door naturalisatie, moeten al in het Caribisch deel van het Koninkrijk wonen. Zij moeten niet alleen Nederlands kunnen spreken, lezen, schrijven en verstaan, maar ook Papiaments of Engels.

Naturalisatie

De naturalisatieprocedure kent strikte voorwaarden waaraan vreemdelingen moeten voldoen om Nederlander te kunnen worden. Vreemdelingen moeten meerderjarig zijn, voldoende zijn ingeburgerd, wat in het Nederlands en Papiaments getoetst wordt.

