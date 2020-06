Curaçao heeft er een coronapatiënt bij

48 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft er een nieuwe Coronapatiënt bij. De teller staat nu op twintig. Het gaat om een patiënt die in quarantaine zat en inmiddels is geïsoleerd.

Er zitten op dit moment nog vier mensen in isolatie. De laatste vier besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die naar Curaçao kwamen. Of deze besmettingen met elkaar te maken hebben is niet bekend, de autoriteiten willen ook niet zeggen vanuit welk land de besmette personen naar Curaçao zijn gereisd.

