Curaçao heeft nog 5 actieve patiënten met het Coronavirus

Willemstad – Opnieuw is een coronapatiënt op Curaçao genezen verklaard. Dat maakte dr Izzy Gerstenbluth vanmorgen bekend op de dagelijkse coronabriefing.

Het totaal aantal besmettingen op Curacao blijft 13. Een persoon is overleden. Het aantal genezen patiënten is gestegen van zes naar zeven. Er zijn dus nog vijf actieve coronabesmettingen op ons eiland, waarvan er een in het ziekenhuis ligt en vier thuis in isolatie zitten.

Gisteren werd er nog gesproken over 1 inconclusive geval. Die blijkt negatief getest en het virus niet te hebben. Er worden momenteel nog 32 mensen actief gemonitord door de GGD, wat niet wil zeggen dat ze besmet zijn.