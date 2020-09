Curaçao heeft opnieuw vijf lokale coronabesmettingen

Willemstad – Er zijn opnieuw vijf lokale coronabesmettingen geregistreerd op Curaçao. Van een is nog niet duidelijk of deze bij een cluster hoort.

Het aantal actieve cases is nu 58. Daarvan ligt één iemand in het ziekenhuis. Er is vanmiddag een extra persconferentie met epidemioloog Izzy Gerstenbluth om 11.30

