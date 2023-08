Curaçao heeft ruim vijf keer meer dialysestoelen dan de stad Rotterdam

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center heeft tachtig dialysestoelen voor een verzorgingsgebied van 150.000 mensen. Volgens CMC-directeur Gilbert Martina is dat nogal veel. Ter vergelijking: de stad Rotterdam, met 800.000 inwoners, heeft slechts veertien dialysestoelen beschikbaar.

De 48 dialysestoelen in het CMC bieden plaats voor 96 patiënten per dag. Naast het CMC is er ook een dialysecentrum met 32 stoelen.

Curaçao heeft relatief veel dialysestoelen vanwege verschillende factoren, waaronder de hoge prevalentie van nierziekten en chronische aandoeningen die nierfalen kunnen veroorzaken, de vergrijzing van de bevolking en de beperkte beschikbaarheid van niertransplantaties.

CMC

Op dit moment heeft het CMC-ziekenhuis 300 kamers, 72 poliklinische ruimtes, zeven operatiekamers en faciliteiten voor patiënten die chemotherapie ondergaan.

Er is een team van verpleegkundigen in dienst en ook specialisten in verschillende vakgebieden.

Het management past momenteel de beloningsstructuur voor specialisten intern aan, in lijn met de wet die een maximum van 386 duizend gulden per jaar heeft vastgesteld.

Volgens de presentatie van Martina biedt het CMC een scala aan specialismen, variërend van zorg voor vroeggeboren baby’s, chemotherapie tot complexe neurochirurgie en cardiologie.