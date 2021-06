Curaçao heeft snel geld nodig van Nederland

De bodem van de Curaçaose schatkist is in zicht. Het eiland heeft tot aan het eind van het jaar een half miljard gulden van Nederland nodig om niet door die bodem te zakken. Volgens minister van Financiën Javier Silvania staat Curaçao met de rug tegen de muur.

Curaçao sluit deze maand af met een tekort van 10 miljoen gulden. Mocht Nederlandse liquiditeitssteun uitblijven dan loopt dat op van 47 miljoen eind juli, 108 miljoen eind augustus tot 509 miljoen gulden op 31 december.

De regering Pisas blijft moeite houden met COHO en de aansturing daarvan, maar zet wel in op het nakomen van de afspraken voor liquiditeitssteun. Zo vraagt Silvania met klem aan de Staten om op korte termijn in te stemmen met de wetsvoorstellen om de salarissen van ministers en Statenleden te korten met 25 procent. \

Dat maakt namelijk de weg vrij voor uitbetaling van 75,5 miljoen gulden, van de in totaal 168 miljoen gulden liquiditeitssteun voor het derde kwartaal. Dat geld is nodig om onder andere de ambtenaren salarissen in augustus te kunnen betalen, subsidies en medische zorg.