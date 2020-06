Curaçao heeft tekort aan woningen

9 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft een groot tekort aan goedkopere woningen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die heeft berekend dat in die categorie tot 250.000 gulden ruim 7000 woningen meer nodig zijn.



Het aanbod van woningen stijgt overigens wel, maar niet genoeg om aan de vraag te kunnen voldoen. Tussen 2008 en 2017 kwamen er bijna 10.000 huizen bij. In het hogere segment van de markt is er een klein overschot aan woningen.

Lees ook: