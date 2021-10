14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao heeft zijn eerste ‘Slimme Bushalte’. Hij staat bij het Radulphus College aan de Cas Coraweg. Met de smarttechnologie kunnen vertrek- en aankomsttijden van de grote bussen op een scherm afgelezen worden. Het systeem is verbonden met de gps van de bussen van ABC Busbedrijf.

De bushalte biedt gratis internet en mogelijkheden om je telefoon op te laden, terwijl je op de bus wacht. De bushalte heeft ook een panic-button en is voldoende verlicht in verband met de veiligheid. Een smart sensor is ingebouwd om een scala aan andere informatie te verzamelen, zoals de luchtkwaliteit en nummerborden van langsrijdende auto’s. De bushalte werkt op zonne-energie. Volgend jaar moeten er meer van dit soort bushalte in de stad komen.

