‘Curaçao heel dicht bij akkoord met Nederland’

Willemstad – Curaçao is dicht bij een akkoord met Nederland over coronasteun op lange termijn. Dat zei premier Rhuggenaath gisteravond in een videoboodschap.

Nederland onderhandelt al sinds begin juli met Curaçao, Aruba en Sint Maarten over nieuwe financiële steun gekoppeld aan hervormingen.

Ook wil het een speciale entiteit oprichten die de komende jaren gaat investeren in de drie landen.

Rhuggenaath is vrijdag aanwezig bij de Rijksministerraad in Den Haag.

Bekijk hieronder de verklaring met Nederlandse ondertiteling:

