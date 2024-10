Geschiedenis Curaçao herontdekt geschiedenis: eerste bewoners 300 jaar eerder Dick Drayer 18-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Nieuwe archeologische ontdekkingen op Curaçao tonen aan dat het eiland al 5.700 jaar bewoond is, 300 jaar eerder dan voorheen werd gedacht. Dit nieuws wordt morgen gepresenteerd tijdens de Open Dag van het Curaçao Cultural Landscape Project, georganiseerd door Stichting NAAM. Bezoekers krijgen de kans om de nieuwste archeologische vondsten te bekijken en in gesprek te gaan met experts die bij het project betrokken zijn.

Het project dat belangrijke archeologische vindplaatsen op Curaçao onderzoekt, heeft als doel de ecologische en culturele geschiedenis van het eiland te reconstrueren. De nieuwste vondsten, gebaseerd op radiokoolstofdatering, geven een nieuw inzicht in de vroege menselijke bewoning van het eiland. Het project richt zich op de invloed van menselijke activiteit op de biodiversiteit en het ecosysteem door de eeuwen heen.

Tijdens de Open Dag geven nationale en internationale experts, waaronder onderzoekers van Simon Fraser University, het Max Planck Instituut en de Universiteit van Cambridge, korte presentaties over hun bevindingen. Deze experts behandelen uiteenlopende onderwerpen zoals de oudste bewoners van het eiland, traditionele begrafenisrituelen en de impact van klimaatveranderingen op de vegetatie van Curaçao.

Bezoekers krijgen niet alleen inzicht in het rijke culturele erfgoed van Curaçao, maar kunnen ook leren over de geavanceerde technieken die worden gebruikt in het onderzoek, zoals fotogrammetrie en DNA-analyse. De Open Dag vindt plaats bij Stichting NAAM in Willemstad, en biedt een unieke kans om de archeologische schatten van Curaçao van dichtbij te bewonderen.

