Curaçao hervat import van alle producten uit Venezuela

WILLEMSTAD – Vanaf 1 juli kan Curaçao opnieuw alle producten uit Venezuela beginnen te importeren, zoals dat het geval was vóór de grenssluiting in februari 2019. Dit werd besloten door de Raad van Ministers op verzoek van de minister van Economische Ontwikkeling, de heer Ruisandro Cijntje.

Dit besluit geldt zowel voor de import van producten via de zee als de lucht geldt. Het aantal dagen dat de vrachtschepen uit Venezuela in de haven mogen blijven, wordt ook uitgebreid van twee tot maximaal vier dagen, zolang kan worden bewezen dat twee dagen niet voldoende is om de lading in en uit het schip te stouwen en te lossen.

Een groot deel van de economische crisis die Curaçao heeft meegemaakt in de afgelopen jaren, begon als gevolg van de grenssluiting met Venezuela in 2019. De COVID-19-pandemie kort na de grenssluiting, heeft de crisis nog verder versterkt. Juist in dit kader vindt het MEO het essentieel om handelsactiviteiten weer te stimuleren waar mogelijk en Venezuela is een van deze mogelijkheden.

Verboden

Vrachtschepen kunnen weer alle producten uit Venezuela importeren zonder beperkingen, met uitzondering van verboden producten zoals onder andere goud, kippeneieren en bepaalde fruitsoorten en groenten. Dit tenzij ze een vrijstelling hebben om deze producten te importeren.

Voor de schepen die aangemeerd liggen aan Sha Caprileskade blijft alles hetzelfde. De drijvende markt wordt nog steeds beschouwd als detailhandel, wat betekent dat ze alleen vis, fruit en groenten uit Venezuela kunnen blijven verkopen.