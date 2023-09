Curaçao hervat in oktober vaccinatiecampagne tegen Covid-19 

WILLEMSTAD – Op 2 oktober start een nieuwe ronde Covid-19-vaccinaties. Dit vindt plaats in het hele Koninkrijk en is aangekondigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer.

Het besluit om weer te vaccineren is genomen naar aanleiding van het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad van 28 juni 2023. In lijn met dit advies wordt een coronavaccinatie aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder.

Volwassenen tussen 18 en 59 jaar die jaarlijks in aanmerking komen voor de griepprik, kunnen zich ook melden. Volwassenen en kinderen met een hoog risico voor hun gezondheid eveneens.

Kwetsbare patiënten

Verder is de vaccinatiecampagne gericht op zwangere vrouwen en mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of die in medische instellingen verblijven. Artsen zijn vrij om vaccinaties aan andere kwetsbare patiënten te geven.

Volgens Kuipers is het belangrijkste motief voor het invoeren van een nieuwe vaccinatieronde om te voorkomen dat meer mensen in het ziekenhuis moeten worden behandeld vanwege het virus, en ook om te voorkomen dat meer mensen ziek worden als gevolg van Covid-19.

Volgens de Gezondheidsraad is er een groot risico dat zonder een nieuwe vaccinatieronde een aantal mensen ernstig ziek kan worden tijdens de winterperiode.

Kuipers zal gebruikmaken van vaccins die beschermen tegen de omikron XBB.1.5-variant. In zijn brief legt hij uit dat elke persoon na vaccinatie gedurende een periode van 15 minuten zal worden geobserveerd om ervoor te zorgen dat niemand een reactie op de vaccinatie krijgt, die een ‘anafylactische reactie’ wordt genoemd.

Voorafgaand aan de hervatting van de vaccinaties wordt er een informatiecampagne gestart in alle landen van het Koninkrijk via verschillende communicatiemedia en op sociale media.