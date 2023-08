Curaçao Hospitality en Tourism Training Center opent in oktober 

WILLEMSTAD – Het Curaçao Hospitality and Tourism Training Center gaat in oktober 2023 open. Dit project is tot stand gekomen met de medewerking van alle Caribische eilanden.

Het doel van het training center is om een faciliteit te creëren die functioneert als een realistisch trainingshotel. Hier kunnen studenten hun studie, voorbereiding, begeleiding en stages volgen. De samenwerking met Randstad Opleidings Centrum Mondriaan in Nederland ondersteunt dit initiatief.

Studenten uit de regio, Bonaire, Aruba en de Bovenwindse Eilanden zullen profiteren van een stimulerende begeleiding in dit opleidingscentrum, gericht op competentieontwikkeling, wat het huidige curriculum zal verrijken.

De samenwerking heeft in de beginfase enige obstakels overwonnen, zoals de fysieke afstand, tijdverschillen, en culturele verschillen. Maar door aanpassingen is de samenwerking geoptimaliseerd en zijn de gestelde doelen haalbaar. De communicatie is nu goed op alle niveaus om dit leer- en praktijkhotel te realiseren, met een geplande opening in oktober 2023.

De samenwerking met de Universiteit van Curaçao is bevestigd voor de nieuwe opleiding Bachelor of International Tourism and Hospitality Management, die deel uitmaakt van de faculteit Sociale en Economische Wetenschappen van de UoC.

Dit creëert een doorlopende leerlijn, waarbij er een directe verbinding is tussen de secundaire studies (MBO/SBO) en de studie op Bachelor-niveau (HBO). Dit biedt studenten aanzienlijke voordelen, aangezien zij een concurrentievoordeel hebben na het voltooien van hun training in dit hotel, wat hun studie op HBO-niveau zal versnellen, zo zeggende betrokkenen.

Voorbereidende werken voor de faciliteit op de Parasasa-hotellocatie zijn aan de gang. Er worden 43 kamers voorbereid, inclusief enkele suites. In de toekomst wordt de capaciteit van dit praktijkhotel volgens plan uitgebreid. De opening van de eerste fase is gepland voor oktober 2023.

Het ROC Mondriaan start geen school op Curaçao, omdat de wetgeving van Nederland en Curaçao dit niet toe staat. De samenwerking is bedoeld om wederzijdse versterking en verrijking van het huidige curriculum.

In overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst levert de Curaçaose regering vanaf 2024 een bijdrage aan de instituten voor het beheer van dit project.