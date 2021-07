Curaçao host Concacaf under-20 kwalificatietoernooi vrouwen

1 Delen

Het Concacaf Women’s U-20 Championship Qualifiers wordt op Curaçao afgewerkt. Het kwalificatietoernooi vindt plaats in het Ergilio Hato Stadion en het nabijgelegen FFK-stadion van 13 tot 17 september.

Curaçao zit samen met St. Lucia en Antigua & Barbuda in Groep C. De eerste wedstrijd is op 13 september tegen St. Lucia in het FFK stadion. Twee dagen later is daar ook de wedstrijd tegen Antigua & Barbuda.

De wedstrijden worden gespeeld in een formaat, waarbij elk team één wedstrijd speelt tegen elk van de andere teams in dezelfde groep.

De winnaars van elke groep stromen rechtstreeks door naar de knock-outfase voor het eindtoernooi in 2022.

De groepsfase en de knock-outfase staan ​​gepland voor het eerste kwartaal van 2022. De hele knock-outfase wordt gespeeld in één wedstrijd, met directe eliminatie. De winnaar, tweede en derde plaats kwalificeren zich voor de FIFA U-20 Women’s World Cup 2022 in Costa Rica.