Curaçao houdt de situatie in Venezuela in de gaten

WILLEMSTAD – Curaçao volgt de ontwikkelingen in Venezuela op de voet na de recente presidentsverkiezingen op 28 juli. In de dagen na de verkiezingen is er sprake van een gespannen situatie in het buurland, met verschillende protesten en arrestaties.

Gezien de mogelijke impact die de huidige situatie in Venezuela op Curaçao kan hebben, is besloten om de situatie nauwlettend te monitoren en proactief te anticiperen op mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen.

Een speciale ‘taskforce’ bestaande uit experts van verschillende overheidsinstanties is opgericht om de situatie te evalueren. Deze taskforce heeft als opdracht om potentiële risico’s voor Curaçao in kaart te brengen en mogelijke gevolgen te identificeren.

Op basis van de analyses en de potentiële dreigingen en gevolgen, waaronder de invloed van de situatie in Venezuela, zal de taskforce de meest effectieve strategie bepalen en adviseren om deze dreigingen het hoofd te bieden en de impact op Curaçao zoveel mogelijk te beperken.

De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere het Korps Politie Curaçao, Buitenlandse Betrekkingen, het ministerie van GMN, de Crisisstaf, de Kustwacht, Defensie en andere relevante instanties. De nationale coördinator voor crisis- en rampenbestrijding is belast met de coördinatie van de taskforce.

