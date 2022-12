Curaçao in cassatie tegen uitspraak over openstellen huwelijk

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering gaat in cassatie tegen de uitspraak die het Gemeenschappelijk Hof op het eiland een week eerder heeft gedaan over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.

Curaçao ziet geen enkele juridische verplichting, niet nationaal en niet internationaal, om het traditionele huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht.

Volgens de regering in Willemstad, in een verklaring dinsdag, is de uitspraak van de rechter ‘niet correct’. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) deed uitspraak in twee zaken tegelijk, één die vanuit Curaçao was aangespannen en één vanuit Aruba.

Volgens de huidige wetgeving van Aruba en Curaçao kan een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw worden aangegaan. Maar het hof oordeelde op 6 december dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen.

In de Curaçaose zaak oordeelt het hof bovendien dat de mensenrechtenverdragen worden geschonden doordat er geen geregistreerd partnerschap is ingevoerd. Aruba kent die vorm wel.