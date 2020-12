Curaçao in de rij voor vuurwerk

Willemstad – Wie dit jaar vuurwerk af wil steken, moet bereid zijn in de rij te staan. Op slechts elf plekken kun je dit jaar terecht. In voorgaande jaren kon je op achttien locaties vuurwerk kopen.

Niet alleen verkooppunten zijn beperkt, ook het aantal containers dat het land is binnengekomen was veel minder dan voorgaande jaren. In totaal acht, tegen zestien vorig jaar.

De verkoop start op 30 december om 4 uur ‘s middags. Ook op 31 december kun je nog vuurwerk kopen, en ook dan pas vanaf 4 uur in de middag. Alleen op bestelling en meenemen.



Lees ook: