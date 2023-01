Curaçao in opmars als populaire vakantiebestemming onder Nederlanders

UTRECHT – Nederlanders snakken weer massaal naar vakantie. Dit blijkt uit onderzoek dat Vakantiebeurs heeft laten uitvoeren naar het online zoekgedrag van consumenten rondom vakanties. Thema’s zoals kamperen, all-inclusive en roadtrips zijn populair, maar er is ook een explosieve groei in online zoekopdrachten voor vakanties naar Curaçao.

Marleen Rompen, beursmanager van Vakantiebeurs, zegt: “Dit onderzoek laat interessante resultaten zien van een reisbranche die volop in ontwikkeling is. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld dat het thema van een vakantie veel belangrijker is geworden dan de bestemming. En qua bestemmingen zien we dat het Caribisch gebied in opmars is.

Curaçao is een verrassende bestemming in de top 5 van populairste vakantiebestemmingen, met een groei in zoekvolume van bijna 400% ten opzichte van 2019. Nederlanders beschouwden Curaçao tijdens de coronaperiode als een veilige keuze voor een vakantie, wat de groei in populariteit ten opzichte van 2019 zou kunnen verklaren. Andere populaire bestemmingen zijn Spanje, Griekenland, Turkije en Kroatië.

Bezoekers van de Vakantiebeurs kunnen in één dag de wereld rondreizen en volop inspiratie opdoen voor hun volgende vakantie. Er zijn exposanten aanwezig voor elk soort vakantie, of je nu op zoek bent naar een all-inclusive vakantie of een roadtrip wilt maken.