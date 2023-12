Curaçao in top 7 Cruisebestemmingen van de Caraïben

WILLEMSTAD – In een recente blogpost van de Royal Caribbean cruise lijn, is Curaçao benoemd tot één van de top zeven cruisebestemmingen in de Caraïben. Curaçao staat op de zesde plaats na populaire bestemmingen als Cozumel, San Juan, St.-Maarten, Aruba en Antigua, en voor St.-Thomas.

Royal Caribbean, een vooraanstaande cruisemaatschappij, heeft Curaçao daarmee erkend als een parel in de Caraïbische Zee. Curaçao wordt geprezen voor meer dan alleen zijn prachtige stranden. “Curaçao onderscheidt zich van andere Zuid-Caribische bestemmingen, zoals Aruba, door zijn gevarieerde aanbod,” staat er geschreven.

Een wandeling door Willemstad is volgens de blogpost een plezierige en gemakkelijke ervaring, vergelijkbaar met die in San Juan, waar cruisepassagiers dicht bij het stadscentrum aanmeren. In de nabijheid van de aanlegplaatsen vinden toeristen parken, markten en restaurants. “Voeg daar de Nederlandse architectuur aan toe, en je hebt een fascinerende stad om te verkennen.”

38 stranden

Verder vermeldt de blog dat Curaçao 38 stranden heeft, waarvan velen afgelegen zijn, ideaal voor bezoekers die op zoek zijn naar rust en natuur. Voor natuurliefhebbers worden het Shete Boka Park en het Christoffelpark aanbevolen voor wandelingen, mountainbiken of het verkennen van de zeegrotten.

De erkenning van Curaçao door Royal Caribbean als één van de top cruisebestemmingen in de Caraïben benadrukt de unieke aantrekkingskracht van het eiland. Met zijn rijke cultuur, levendige stadsleven en prachtige natuurlijke landschappen, biedt Curaçao volgens de cruisemaatschappij een onvergetelijke ervaring voor cruisetoeristen.