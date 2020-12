Curaçao inmiddels 12 uur zonder stroom

65 Gedeeld

Foto zaterdagavond Facebook Aqualectra

Willemstad – Curaçao zit inmiddels 12 uur zonder stroom. Het electriciteitsbedrijf laat vanmorgen weten dat het na verschillende intensieve pogingen om de stroomvoorziening te herstellen, nog geen stabiele situatie gerealiseerd heeft om een ​​consistente stroomvoorziening voor de gemeenschap te garanderen.

“Het is van het grootste belang dat we een succesvolle start garanderen van onze productie-eenheden bij onze dieselfabriek op het terrein van de Isla-raffinaderij. Dat is precies wat er momenteel gebeurt.” Dit zegt het bedrijf om 7 uur vanmorgen op Facebook.

Lees ook: