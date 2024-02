Curaçao International Airport genomineerd voor prestigieuze Routes Americas Awards 2024

WILLEMSTAD – Curaçao International Airport, beheerd door Curaçao Airport Partners CAP, is in de race voor een Routes Americas Award 2024, een erkenning van uitmuntendheid in route-ontwikkelingsmarketing binnen de luchtvaartgemeenschap. Dit maakt Hato het enige Caribische vliegveld dat genomineerd is in de categorie voor luchthavens met minder dan vijf miljoen passagiers.

In 2023 heeft het vliegveld een recordjaar beleefd met maar liefst 1,76 miljoen passagiersbewegingen, uitbreiding van het routenetwerk met drie nieuwe luchtvaartpartners, twee nieuwe bestemmingen en zeven luchtvaartpartners die extra vluchten hebben toegevoegd. “Een nominatie als deze is de kroon op ons werk van het afgelopen jaar,” aldus een vertegenwoordiger van CAP.

De Routes Americas Awards, bekend om het erkennen van uitmuntendheid in routeontwikkeling in Amerika, heeft CAP geselecteerd op basis van de inhoud van hun routeontwikkeling, resultaten en effectiviteit, relaties met luchtvaartpartners en innovatieve marketingcampagnes. Een belangrijk onderdeel van de inzending is de succesvolle herbranding van het vliegveld, inclusief een nieuw logo dat de warmte, levendigheid en gastvrijheid van de bestemming Curaçao symboliseert.

CAP is dankbaar voor de ondersteuning en het partnerschap van hun luchtvaartpartners, het toerisme, het vliegveld en de lokale gemeenschap. Ook feliciteren zij hun partners bij het Curaçao Toeristen Bureau (CTB) met hun nominatie, voor hun inspanningen om de bestemming te promoten. De winnaars van de Routes Americas Awards worden bekendgemaakt tijdens Routes Americas 2024 in Bogota, Colombia, van 19 tot 21 maart 2024.