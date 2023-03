Curaçao International Airport genomineerd voor Routes Americas 2023-onderscheiding

WILLEMSTAD – Curaçao Airport Partners staat op de shortlist van de Routes Americas Awards 2023. CAP zegt dat het gaat om een prestigieuze prijs die excellentie erkent in routeontwikkeling tussen de luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en bestemmingen in de Amerikaanse regio. Curaçao International Airport is genomineerd in de categorie onder de vier miljoen passagiers.

De Routes Americas 2023 Awards, die plaatsvinden tijdens een ceremonie op de Networking Evening op woensdag 22 maart, kent ook nog categorieën met luchthaven met grotere passagiersstromen en bestemmingen. Zo is St. Vincent en de Grenadines Tourism Authority en Jamaico ook genomineerd.

De luchthaven van Curaçao is de enige Caribische luchthaven die is genomineerd in de betreffende categorie onder vier miljoen passagiers en moet concurreren met Idaho Falls Regional Airport, Rhode Island Green International Airport en Tulsa International Airport.

Platform

Routes Americas 2023 is een luchtvaartevenement van de Amerikaanse regio en brengt senior professionals uit de industrie van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en bestemmingen samen. Het biedt een platform om relaties op te bouwen met een gekwalificeerd publiek van besluitvormers op het gebied van luchtdienstontwikkeling uit de hele regio.

De Routes Americas 2023 Awards keert voor het eerst sinds 2020 terug.