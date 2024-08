Luchtvaart & Reizen Curaçao International Airport genomineerd voor Routes World Awards 2024 Redactie 02-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao International Airport is genomineerd voor de prestigieuze Routes World Awards 2024 in de categorie voor luchthavens met minder dan vijf miljoen passagiers. Deze categorie erkent organisaties die uitmuntende marketingactiviteiten voor routeontwikkeling hebben geleverd. Dat maakt luchthavenbeheerder CAP bekend.

Curaçao Airport Partners zegt dat Hato bovendien het enige vliegveld uit de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio is dat dit jaar is genomineerd.

In de eerste zes maanden van 2024 bereikte de luchthaven een passagiersaantal van bijna 990.000, wat een groei van acht procent is vergeleken met dezelfde periode in 2023 en een absoluut record voor het vliegveld. Deze groei is mede te danken aan de gezamenlijke marketingcampagnes voor de bestemming en de uitbreiding van de accommodatiecapaciteit.

“Het succes dat we vandaag ervaren, vooral na de pandemie, is een bewijs van ons harde werk en onze toewijding, evenals onze sterke partnerschappen,” zegt Jonny Andersen, CEO van CAP. “We zijn genomineerd voor talrijke prijzen en hopen deze keer een award te winnen. Alleen al de nominatie spreekt boekdelen over onze prestaties.”

Andersen benadrukte ook het belang van de sterke relaties met luchtvaartmaatschappijen, de Curaçao Tourist Board (CTB), de Curaçao Hotel and Tourism Association (CHATA), en Curaçao Airport Holding (CAH) in het succes van de bestemming.

