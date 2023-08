Curaçao International Clinic krijgt ziekenhuisvergunning na 24 Jaar

WILLEMSTAD – De Pain Clinic Curaçao dat nu bekend als Curaçao International Clinic heeft zijn ziekenhuisvergunning. 24 jaar hebben ze er op moeten wachten. Minister van Gezondheid, Javier Silvania en eigenaar Pascal Sahoury hebben vrijdag hun handtekening onder de vergunning gezet.

De kliniek wordt gezien als een welkome toevoeging om de druk op de lange wachtlijsten in de gezondheidszorg te verlichten.

De verkregen vergunning stelt CIC in staat om ASA-1- en ASA-2-patiënten ziekenhuiszorg te bieden. ASA-1-patiënten zijn gezonde mensen zonder ernstige medische aandoeningen, die hun dagelijks functioneren niet beïnvloedt. ASA-2-patiënten hebben een lichte, stabiele medische aandoening die beheersbaar is en weinig invloed heeft op hun dagelijks functioneren.

De particuliere kliniek mag dus geen patiënten behandelen die mogelijk directe toegang nodig hebben tot een intensive care en/of medium care-afdeling of een ASA-score van 3 of hoger hebben. Een ASA-3-patiënt is iemand met een ernstige medische aandoening die aanzienlijke impact heeft op hun dagelijks functioneren.