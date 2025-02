Evenementen Curaçao International Film Festival draait om ‘verloren’ kunst Maarten Schakel 06-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Dit jaar staat ‘verloren’ kunst centraal op het Curaçao International Film Festival (CIFF), dat plaatsvindt van 9 tot en met 13 april. In het speciale segment Lost & Found worden verdwenen films, televisiefragmenten, schilderijen en foto’s opnieuw getoond.

In samenwerking met Landhuis Bloemhof is een wedstrijd uitgeschreven voor lokale kunstenaars. Zij geven hun eigen invulling aan een verloren Rembrandt-paneel, over het zintuig smaak. Van het winnende werk wordt een korte documentaire gemaakt, die te zien zal zijn op het festival.

Naast Lost & Found keert het programmaonderdeel Caribbean Focus, vorig jaar geïntroduceerd, terug. Er zijn 26 inzendingen ontvangen. Een selectie hiervan wordt tijdens het festival vertoond. “De filmindustrie op Curaçao en in de regio groeit en ontwikkelt zich steeds verder,” zegt festivaldirecteur Michael Elias. “Het niveau is hoog en er zitten prachtige producties tussen.”

Een van de hoogtepunten is een documentaire over de pendeldienstboot Isidel 1, die verdween tussen Bonaire en Curaçao. Ook de film Kombiná, over de bekende architect Lyongo Juliana, staat op het programma.

Het Curaçaos Jeugdorkest onder leiding van Dennis Aalse verzorgt opnieuw filmmuziek. Dit sluit aan bij beroemde films en internationale componisten.

Tijdens het festival wordt de Yellow Robin Award uitgereikt. Vijf veelbelovende filmmakers uit Latijns-Amerika en de Cariben maken kans op deze prijs. De winnaar vertoont zijn film in Mexico en Nederland en ontvangt een geldbedrag voor verdere ontwikkeling.

Horrorliefhebbers kunnen twee speciale films bekijken, ingeleid door expert Jan Doense.

De volledige festivalagenda wordt in maart bekendgemaakt.

0