WILLEMSTAD – Het Curaçao International Film Festival Rotterdam hangt aan een zijden draadje. Dat valt te concluderen uit berichtgeving van Fundashon Bon Intenshon, de initiatiefnemer van het festival.

Volgens de goede doelen stichting van Gregory Elias ligt de oorzaak in Rotterdam. Daar zijn kleinere budgetten, waardoor de organisatie daar besloten heeft te stoppen met de coproducerende rol voor toekomstige edities van het Curaçaose festival.

Fundashon Bon Intenshon gaat op uitnodiging van Rotterdam, in de mogelijkheden voor een nieuwe vorm van samenwerking bespreken.

Daarna zal de stichting van Gregory Elias zich nader beraden of en in welke vorm en met welke partner(s) een voortzetting van het Festival alsnog mogelijk is.

Het Curaçaose equivalent van het filmfestival in Rotterdam wordt normaal gesproken in april gehouden. De eerste editie was in 2012, in 2020 en 2021 ging het festival niet door vanwege de coronapandemie.