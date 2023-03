Curaçao International Film Festival Rotterdam Vervangen door Film Days

WILLEMSTAD – Op 21, 22 en 23 april 2023 organiseert Curaçao International Film Festival de Film Days, laat Fundashon Bon Intenshon weten. Er zullen twaalf filmhuisfilms vertoont worden in vier zalen in The Movies in Otrabanda.

Eind vorig jaar kwam er een einde aan de samenwerking tussen Bon Intenshon en het CIFFR omdat deze laatste het sponsorcontract stop zette. Bon Intenshon laat weten te werken aan een volledig eigen festival in 2024 met eventueel nieuwe sponsors.

“Na het opzeggen, eind 2022 door het International Film Festival Rotterdam(“IFFR”), van het reeds 10 jaren bestaand sponsorcontract met de Fundashon Bon Intenshon, is de Fundashon Bon Intenshon na intern overleg tot de slotsom gekomen dat nog een jaar zonder een Film Festival geen optie was. Het was echter, mede gelet op de nog resterende maanden, onmogelijk om een compleet Film Festival te organiseren met een volledig randprogramma bestaande uit competities, masterclass, workshops en educatie voorstellingen. Teneinde een brug te slaan naar een volledig Festival in 2024 met wellicht een nieuwe partner(s) is besloten bovengenoemde FILM DAYS te organiseren.Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de wensen van de vele filmliefhebbers die het eiland telt.” Aldus een verklaring van Bon Intenshon.

Eind maart zal in alle zalen van The Movies Otrobanda en Punda de trailer worden gedraaid.