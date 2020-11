Willemstad – Vandaag kwamen er 111 nieuwe coronabesmettingen bij op Curaçao. Er zijn 547 PCR-testen afgenomen. Van de nieuwe besmettingen is van negentig de besmettingsbron nog niet duidelijk.

Ook zijn er 36 mensen genezen. Er zijn drie personen opgenomen in het ziekenhuis, twee personen zijn ontslagen.

Het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is nu 13 waarvan er vijf op de intensive care liggen. Het aantal actieve cases is nu 1040.

