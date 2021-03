WILLEMSTAD – Curaçao is in de uitverkoop. Dat stelt CASHA, de Curaçao Apartments & Small Hotels Association. Alhoewel de bezettingscijfers iets beter zijn dan in februari werd er massaal geannulleerd of omgeboekt.

Om toch toeristen te trekken hebben bijna alle accomodatiehouders de prijzen verlaagd. Volgens CASHA een teken dat Curaçao in de uitverkoop is.