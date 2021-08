Curaçao is vanaf 26 augustus 2021 hoog risicoland voor Bonaire

82 Gedeeld

KRALENDIJK – Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn vanaf donderdag 26 augustus 2021 hoog-risicolanden voor Bonaire. Dit komt door het hoge aantal besmettingen op die eilanden.

Bonaire heft de reisbubbel tussen het eiland en Curaçao tijdelijk op vanaf 26 augustus 2021. Het is nu nog niet bekend of Curaçao de reisvoorwaarden voor reizigers uit Bonaire aanpast. Aruba had eerder de bubbel met Bonaire opgeheven.

Vaccinatie

Gevaccineerde en ongevaccineerde reizigers vanaf 12 jaar uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten die naar Bonaire reizen, moeten maximaal 48 uur voor vertrek een PCR test doen. Ongevaccineerde reizigers van 12 jaar en ouder moeten bij aankomst een antigeentest doen. Als ongevaccineerde reizigers uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten de PCR test maximaal 24 uur voor vertrek naar Bonaire doen, hoeven ze bij aankomst geen antigeentest te doen.

Voor reizigers van alle leeftijden moet 72 – 48 uur voor vertrek naar Bonaire de Gezondheidsverklaring worden ingevuld.

Lees ook: