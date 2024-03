CuraÃ§ao is volledig overgestapt op nieuwe brandstof

Natuur en Milieu Curaçao is volledig overgestapt op nieuwe brandstof Dick Drayer 2024-03-09 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Na jaren van klachten over de kwaliteit van de brandstofvoorziening kan Curaçao nu eindelijk aankondigen dat het eiland volledig voldoet aan de nieuwe brandstofspecificaties. Na de overeenstemming met de nieuwe specificaties voor brandstof in december vorig jaar, is Curoil begonnen met het importeren van Mogas en Ultra Low Sulfur Diesel volgens de door de Curaçaose regering vastgestelde nieuwe specificaties.

De zogenaamde flush out periode is inmiddels afgerond. Tijdens deze fase bevond zich in de tanks van Curoil, CRU en benzinepompen nog brandstof van de oude specificatie gemengd met de nieuwe brandstof. Curoil zegt nu dat de flush out-periode voor zowel Mogas als Ultra Low Sulfur Diesel op Curaçao is afgerond.

Voor Bonaire geldt dat vanaf april ook daar 100% van de brandstof (Mogas en Ultra Low Sulfur Diesel) volgens de nieuwe specificaties wordt geleverd.

De nieuwe specificaties voor brandstof zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek uitgevoerd door SGS INSPIRE, een expert in de analyse van de energiemarkt. Hierbij is rekening gehouden met onder andere de samenstelling van het wagenpark op Curaçao en internationale standaarden. De werkgroep belast met het traject naar de nieuwe brandstofspecificaties bestond uit een diverse groep belanghebbenden.

Daaronder de Curaçao Car Dealer Association, Curaçao Heavy Equipment Association, Sindikato Transporte Uní, vertegenwoordigers van benzinepompen (Asogas, Copda, Vanddis), Curoil, Bureau Telecommunicatie & Post, het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO).

Belangrijke wijzigingen in de specificaties van de nieuwe brandstof omvatten onder meer een aanzienlijke verlaging van het zwavelgehalte, van 1000 ppm naar 30 ppm (Mogas) en van 500 ppm naar 15 ppm (Diesel).

Om te waarborgen dat Curoil brandstof importeert volgens de geldende specificaties, wordt elke lading brandstof die Curoil importeert, getest door een onafhankelijk inspectiebedrijf. De kwaliteitsrapporten worden overhandigd aan toezichthouder BTP en zijn ook beschikbaar op de website van Curoil.

Daarnaast is de regering van Curaçao bezig met het instellen van een instantie die in de toekomst regelmatig kwaliteitscontroles uitvoert op verschillende punten in de distributieketen, van de CRU-tanks tot aan de benzinepompen.