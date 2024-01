Curaçao kan economisch profiteren door te kijken naar omliggende kleine eilandstaten

WILLEMSTAD – Curaçao kan op bepaalde economische gebieden uitblinken in vergelijking met kleine omliggende eilandstaten in de Caraïben. Dat meldt het wetenschappelijk rapport The Curaçaoan economy in relation to other small island states. Daarin wordt de economie van Curaçao vergeleken met die van andere kleine ontwikkelingslanden, de zogenaamde Small Island Development States, SIDS.

Het rapport, uitgevoerd met steun van de onder andere het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en opgesteld door professor Roger Hosein van de Universiteit van West-Indië in Trinidad, wijst uit dat deze landen, maar ook gebieden heeft waar verbetering mogelijk is.

Het onderzoek, geïnitieerd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling, analyseert de macro-economische structuur van de Curaçaose economie sinds het jaar 2000 en vergelijkt deze met de ontwikkelingen in andere SIDS.

Economische behoeften

Het doel van de studie was niet alleen om de economische structuur te onderzoeken, maar ook om economische behoeften te identificeren en te begrijpen hoe hierop ingespeeld kan worden om economisch voordeel te behalen.

De belangrijkste conclusies van het rapport benadrukken de mogelijkheden voor Curaçao om zijn economie te versterken. Deze omvatten onder meer het aantrekken van meer directe buitenlandse investeringen, het moderniseren van het concept van Vrije Zones (E-Zones).

Ook het stimuleren van sectoren die in staat zijn om buitenlandse valuta aan te trekken, zoals ‘Transnational Education’, en andere exportsectoren met toegevoegde waarde, zoals vastgesteld in de ‘National Export Strategy’ zijn van waarde. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om duurzame economische ontwikkeling voor Curaçao te garanderen.

Het rapport geeft ook inzicht in de lokale handels- en productiestructuur van Curaçao, gerelateerd aan economische stabiliteit en groei, rekening houdend met de beheersomstandigheden en economische interventies die door andere kleine ontwikkelingslanden zijn toegepast. Dit biedt Curaçao concrete handvatten om zijn economische positie te versterken en te profiteren van de lessen geleerd door andere kleine eilandstaten.